В Новосибирске будут судить начальника, чей рабочий упал в яму на кабель

В Новосибирске будут судить начальника участка, чей рабочий упал в яму на оголенные кабели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске будут судить начальника участка, чей рабочий упал в яму на оголенные кабели. ЧП случилось в мае 2022 года.

— В мае 2022 года рабочий участка выполнял работы по рыхлению грунта над имеющимися в земле кабельными линиями, который ранее был поврежден механизированной техникой. В нарушение правил охраны труда, мастер не обеспечил должный контроль и наблюдение за производством работ, не вызвал на место представителя АО «РЭС», — сообщили в областном Следственном комитете. — Из-за ненадлежащего обеспечения обвиняемым безопасных условий труда, рабочего ударило током. Травмы, полученные им, классифицировали как тяжкий вред здоровью.

Руководителя обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью по статье 143 УК РФ. Сейчас его дело направлено для рассмотрения в Заельцовский районный суд.

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