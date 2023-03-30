Новосибирская налоговая банкротит «крупнейший склад керамогранита в Сибири»

Исковое заявление поступило в суд 28 марта.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Новосибирская налоговая пытается добиться банкротства «Торговой компании «Шатурастрой». Информация размещена в картотеке дел на сайте Арбитражного суда.
Заявителем выступает межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области. Исковое заявление поступило в суд 28 марта.
Сумма исковых требований составляет 4 361 428 миллионов рублей.
На сайте компании указано, что она является «крупнейшим складом керамогранита в Сибири». Фирма предлагает такие услуги, как изготовление ступеней, плинтусов и панно из керамогранита, фигурный рез, изготовление мозаики и многое другое.
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