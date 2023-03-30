Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 марта 2023 7:17

В Новосибирске сотрудники Росгвардии оцепили банк из-за подозрительной коробки

На месте работал кинолог с собакой
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске банк оцепили из-за подозрительной коробки.

В Новосибирске банк оцепили из-за подозрительной коробки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 30 марта, в Новосибирске на площади Калинина случился переполох из-за оставленной в отделении банка подозрительной коробки. Сотрудники Росгвардии стояли в оцеплении на улице, кинолог с собакой совершали опасную операцию.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области прокомментировали инцидент:

– В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета. Кинолог с собакой обследовал предмет. Установлено, что данный предмет опасности для жизни не представляет, – сообщили КП-Новосибирск в полиции.

Как уточнил источник КП-Новосибирск, в коробке лежал сухпаек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber