В Новосибирске сотрудники Росгвардии оцепили банк из-за подозрительной коробки

В Новосибирске банк оцепили из-за подозрительной коробки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 30 марта, в Новосибирске на площади Калинина случился переполох из-за оставленной в отделении банка подозрительной коробки. Сотрудники Росгвардии стояли в оцеплении на улице, кинолог с собакой совершали опасную операцию.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области прокомментировали инцидент:

– В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета. Кинолог с собакой обследовал предмет. Установлено, что данный предмет опасности для жизни не представляет, – сообщили КП-Новосибирск в полиции.

Как уточнил источник КП-Новосибирск, в коробке лежал сухпаек.

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