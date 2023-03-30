Опасный заплыв: двое новосибирцев прокатились на льдине по Оби

Новосибирцы рано вышли на лед.

Двое новосибирцев решили поплавать раньше пляжного сезона. Они плавали по Оби на каяках для рыбалки, подошли вплотную ко льдине, вышли на нее и решили просто на ней постоять. Так их заметили новосибирцы, живущие рядом с рекой, и вызвали спасателей.

— В 15:42 на проверку информации вышел аэробот «Тайфун» со спасателями. Они предупредили мужчин, чтобы те слезли со льдины и нашли другое место для отдыха. Хоть они и были в спасательных жилетах, но очень сильно рисковали, — рассказали в своей официальной группе спасатели МАСС.

Мужчины послушались совета спасателей и отправились кататься в другое место.

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