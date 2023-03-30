Два пожилых пассажира маршрутки пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в центре Бердска

Под Новосибирском произошло ДТП с пострадавшими пассажирами маршрутки. Фото: АвтоБердск.
Утром в четверг, 30 марта, в центре Бердска на улице Ленина произошло ДТП с маршруткой № 14 и погрузчиком. Об этом рассказали в группе «АвтоБердск» в социальной сети «ВКонтакте».
Водитель маршрутки, по его словам, не включил поворотник при попытке обгона снегоуборочной техники, и врезался в столб на встречной полосе.
Пострадали два пассажира-пенсионера. Их увезли в больницу на автомобиле скорой помощи.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер