«Машины наполовину в воде, дети не ходят в школу»: в Новосибирске микрорайон «Чистая Слобода» затопило нечистотами

Микрорайон "Чистая Слобода в Новосибирске" затопило нечистотами. Фото: предоставлено Ольгой Стяжкиной

Жители микрорайона «Чистая Слобода» в Новосибирске просят помощи — нечистоты из канализации затопили дворы. Местные жители не знаю, как справляться с этой проблемой.

Машины тонут в канализационных водах, а дети не могут ходить в школу. Фото: предоставлено Ольгой Стяжкиной

— Дворы по улице Забалуева, 78, 80 полностью залиты нечистотами. Машины наполовину затоплены, дети перестали ходить в школу. Вода вытекает из переполненной канализации, здесь стоит невыносимая вонь, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ольга Стяжкина.

Жители не знают, как решать эту проблему. Фото: предоставлено Ольгой Стяжкиной

По её словам, звонки в управляющую компанию и даже в 112 не принесли результатов. В УК заявки принимают, но откачивать канализационные отходы не спешат. Жильцы боятся, что скоро они затекут в дом.

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