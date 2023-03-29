Кабаре, дрессировщики и силачи: в Новосибирске прошла вечеринка с откровенными нарядами для тех, кто не стесняется

В Новосибирске прошла откровенная вечеринка для тех, кто не стесняется. Фото: Анастасия Мальцева
В Новосибирском баре «Black milk» прошла вечеринка для тех, кто не стесняется. Приходить на пати предполагалось в откровенных нарядах, стилизованных под разные образы.
На тусовке каждый мог полностью раскрыться. Фото: Анастасия Мальцева
— Вечеринка прошла в стиле дарк-кабаре. Девушки в ярких готических нарядах, пышных юбках и корсетах, а мужчины в образах мимов, дрессировщиков или силачей, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Мальцева. — На таких вечерах люди знакомятся, танцуют и целуются. Они направлены на пробуждение чувственности — тонких ощущений. На них можно прийти в открытом смелом образе и не бояться, что на тебя косо посмотрят.
Люди приходили туда в интересных образах. Фото: Анастасия Мальцева
Результатом мероприятия стали яркие снимки, которыми организаторы поделились в соцсетях.
Вечеринка была костюмированной.
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