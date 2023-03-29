«Пошла за чаем, а мне на голову — водопад»: в Новосибирске затопило квартиру в Калининском районе

В Новосибирске квартиру в доме 20/2 на улице 20 лет октября затопило водой с крыши дома. Фото: предоставлено очевидцами

В Новосибирске квартиру в доме 20/2 на улице 20 лет октября затопило водой с крыши дома. На неожиданный водопад, образовавшийся на их кухне вечером 29 марта, рассказали жители одной из квартир.

— Мы купили эту квартиру еще в 2021 году, и уже тогда заметили, что там периодически проблемы с крышей возникают. На прошлых выходных у нас текла вода по стоякам. А сегодня, часов в семь вечера, мы пришли домой, сели ужинать, я подошла налить чай, и тут раздался хлопок, и мне на голову хлынула вода, — рассказала КП-Новосибирск одна из местных жительниц. — Я даже не сразу поняла, что случилось, думала, труба лопнула или что. Увела ребенка в комнату, побежала к соседке, думала, у нее что-то прорвало. Но у нее было все сухо. Потом поняли, что это вода с крыши, паре этажей над нами повезло, через них весь этот водопад по касательной прошел, и стал копиться у нас на потолке. Мы, видимо, сразу его и не заметили, хотя потолок натяжной, и никаких провисаний там не было. А сегодня — такой сюрприз.

После такого потопа в квартире у сибирячки отключилось электричество — пострадала проводка. Женщина пыталась дозвониться в ЖЭК, или мэрию, но вечером сделать это не смогла. В квартиру к ней, по ее словам, приезжали сегодня только сотрудники МЧС.

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