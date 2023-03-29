«Домой можно только доплыть»: в Новосибирске затопило улицу Добролюбова

Новосибирцы продолжают делиться снимками и роликами затопленных городских улиц. Фото: читатели КП-Новосибирск

Новосибирцы продолжают делиться снимками и роликами затопленных городских улиц. Не обошла стороной эта беда и жителей улицы Добролюбова.

— Видимо, настолько много было снега, что из ливневой трубы так хлестала вода. И пройти по улице было нереально, домой только доплыть можно, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

На кадрах ролика, снятого сибиряками, видно, что затоплена оказалась вся дорога. И хоть сама по себе лужа была неглубокой, но пройти через нее действительно было проблематично.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber