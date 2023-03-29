«Домой можно только доплыть»: в Новосибирске затопило улицу Добролюбова

Новосибирцы продолжают делиться снимками и роликами затопленных городских улиц. Фото: читатели КП-Новосибирск
Новосибирцы продолжают делиться снимками и роликами затопленных городских улиц. Не обошла стороной эта беда и жителей улицы Добролюбова.
— Видимо, настолько много было снега, что из ливневой трубы так хлестала вода. И пройти по улице было нереально, домой только доплыть можно, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.
На кадрах ролика, снятого сибиряками, видно, что затоплена оказалась вся дорога. И хоть сама по себе лужа была неглубокой, но пройти через нее действительно было проблематично.
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