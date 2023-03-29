В Новосибирской области ввели дополнительные требования к содержанию домашних животных.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области ввели дополнительные требования к содержанию домашних животных. Питомцев теперь нельзя содержать в подъездах, подвалах, на чердаках, лоджиях и во дворах многоквартирных домов. Также ввели ограничение на количество питомцев.
— Владельцы обязаны обеспечивать своим домашним питомцам условия содержания, которые будут соответствовать их биологическим и индивидуальным особенностям. А также удовлетворять потребности в еде, воде, сне, движении. Кроме того владельцы не должны допускать загрязнения продуктами жизнедеятельности своих питомцев жилье, помещения общего пользования и места выгула, — сообщили в региональном правительстве.
Если животное содержится в частном доме, квартире, коммуналке и общежитии, то на каждые 12 квадратов жилплощади нельзя содержать более 1 крупной или средней собаки, или 2 мелких собак, или 3 кошек. При содержании животных на земельных участках на каждые 50 квадратов площади — не более 1 крупной или средней собаки или 3 мелких собак.
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