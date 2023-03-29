Новосибирцы переделывают УАЗики для отправки на спецоперацию

В новосибирском автосервисе переделывают УАЗики для отправки в зону СВО. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новосибирском автосервисе переделывают УАЗики для отправки в зону спецоперации на Украине. Специалисты меняют детали и усиливают механизмы, чтобы сделать «буханки» более проходимыми. Об особенностях работы КП-Новосибирск рассказал руководитель «Первой дорожной поликлиники» Андрей Барашков.

− У нас специализированный автосервис по подготовке внедорожников. Мы готовим машины для офф-роуда, охоты, рыбалки и путешествий. То есть мы делаем внедорожники более проходимыми. Увеличиваем клиренс (дорожный просвет – прим. ред.), усиливаем сцепление, устанавливаем лебедку. Что касается внедорожников, которые идут на СВО… К нам уже обратилась не одна компания с просьбой переделать УАЗик для нужд военнослужащих. Каждая машина идет в определенный район, у каждой свое назначение. Мы переделываем машину как раз под эти цели и задачи, обслуживаем ее, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Андрей.

Сибиряк рассказал, что к ним часто обращаются новосибирские волонтеры. Они покупают обычные УАЗики, а после отдают их на «прокачку». На работу уходит от трех до пяти дней. В дальнейшем авто отправляют в зону спецоперации с гуманитарным грузом.

− К нам начали обращаться примерно через полгода после начала спецоперации. Мы сделали порядка 25 машин для зоны СВО, − добавил Андрей Барашков.

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