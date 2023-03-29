В Новосибирске ожидается ночное похолодание до -13 градусов

Похолодание придет к концу недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске к выходным вернутся ночные морозы. По сообщению Западно-Сибирского Гидрометцентра, самой холодной станет ночь на субботу, 1 апреля.

— В четверг, 30 марта, ночью похолодает до -3…-5. Днем температура поднимется на пару градусов до -2…-4. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный 7-12 м/с. В пятницу, 31 марта, ночью температура опустится до -9…-11 градусов, в пригороде будет холоднее — до -14. Днем потеплеет до -3…-5. Ветер северный 3-8 м/с. В субботу, 1 апреля, ночью похолодает до -11…-13, в пригороде будет морознее — до 16. Днем температура поднимется до -1…-3. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, — рассказали синоптики.

В регионе к выходным местами похолодает до -19. Причем сильные ночные заморозки будут сменяться оттепелью до +2 днем.

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