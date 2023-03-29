В Новосибирской области курят 6 % подростков

В Новосибирской области снизилось число зависимых от курения.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области курят около 6 % подростков. Среди юношей 7 % курильщиков, среди девушек – 4 %. Об этом сообщает Горсайт со ссылкой на главного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Новосибирской области Марину Фомичеву.
За последние десять лет зависимость от курения в России снизилась с 39 до 22,7 %. При этом курильщиков-мужчин на четверть больше, чем женщин. Однако, как отмечает Марина Фомичева, сейчас растёт распространенность женского курения, но снижается зависимость у подростков и мужчин.
Медик предупреждает, что даже электронная сигарета опасна, так как жидкость для заправки содержит никотин.
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