В Новосибирске устранили прорыв на теплотрассе по улице Доватора

Прорыв произошел на трубе диаметром 1000 мм. Фото: СГК

В Новосибирске коммунальщики устранили крупную аварию на теплотрассе по улице Доватора. Прорыв трубы произошел 28 марта. Из-за него на дорогу вылился кипяток.

— Сегодня, 29 марта, в 4:30 утра закончили работы на магистральной теплосети. Теплосеть заполнена теплоносителем и поставлена на прогрев, — рассказали в пресс-службе СГК.

Напомним, что крупная коммунальная авария произошла в ноябре прошлого года на пересечении улиц Королева и Промышленной. Тогда в контур отключения попало 162 объекта, без тепла остались более 14 тысяч человек. На устранение аварии потребовалось около суток.

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