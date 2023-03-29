В Новосибирске бездомный попытался похитить мобильные телефоны в салоне связи

Продавец схватил злоумышленника и удерживал его до приезда полиции. Фото: стоп-кадры из видео ГУ МВД России по НСО

В Заельцовском районе Новосибирска бездомный пришел в салон связи, разбил стекло витрины и попытался похитить мобильные телефоны. Продавец схватил злоумышленника и удерживал его до приезда полиции.

Организация расположена на Красном проспекте. Как рассказали в ГУ МВД России по НСО, инцидент произошел 24 марта.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали подозреваемого – им оказался 52-летний мужчина без определенного места жительства. Ранее его судили за кражу и грабеж.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 30, частью первой статьи 161 УК РФ «Покушение на грабеж».

− В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование, − отметили в МВД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber