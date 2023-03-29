В Новосибирске водитель ГАЗели сбил 16-летнего подростка

Водитель ГАЗели наехал на пешехода в Ленинском районе Новосибирска. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В среду, 29 марта, водитель ГАЗели наехал на пешехода в Ленинском районе Новосибирска. В результате пострадал 16-летний подросток, сообщили в Госавтоинспекции по городу.

ДТП произошло в 08:40 утра. За рулем автомобиля ГАЗ-2704 сидел 23-летний парень.

− Водитель двигался по парковочному карману в прямом направлении от дома 47 Б по улице Полтавская в сторону улицы Волховская, и в пути следования совершил наезд на пешехода, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля, − уточнили в Госавтоинспекции.

Пострадавшего забрали в больницу, характер травм уточняется. Экипаж ДПС устанавливает обстоятельства произошедшего.

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