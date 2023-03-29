В Новосибирске судебный пристав заставила женщину удалить оскорбительное сообщение из чата

«Под удар» попал местный житель – бывший дольщик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске женщине пришлось удалить оскорбительное сообщение из чата дольщиков после вмешательства судебного пристава. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

Известно, что «под удар» попал местный житель – бывший дольщик.

− На исполнение в отдел судебных приставов по Кировскому району поступил документ неимущественного характера: обязать гражданку удалить из группы переписки мессенджера дольщиков оценочные высказывания, носящие оскорбительный характер, − рассказали на сайте ГУ ФССП по Новосибирской области.

Женщину пригласили на прием в отдел. В итоге она исполнила требование суда, удалив свое сообщение и покинув группу. Позже администратор удалил данный чат. Конфликт был урегулирован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber