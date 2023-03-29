Новым замминистра культуры Новосибирской области назначили Оксану Грегул

Заместителем министра культуры Новосибирской области назначили Оксану Грегул. Фото: Минкультуры НСО
Заместителем министра культуры Новосибирской области назначили Оксану Грегул. Об этом стало известно в среду, 29 марта.
Информация размещена на сайте Минкультуры НСО. Распоряжение уже подписал губернатор Андрей Травников.
− На должности замминистра Оксана Грегул будет курировать развитие креативных индустрий, профессионального искусства, образования в сфере культуры, а также сохранение культурного наследия, − говорится в публикации.
Оксана Васильевна окончила магистратуру НГАУ по направлению «Управление персоналом», а также РАНХиГС по направлению «Специалист в социальной сфере государственного и муниципального управления». Ранее она работала в Кольцово – была начальником управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации рабочего поселка.
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