Терапевт Чиркова назвала два главных витамина для иммунитета. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Терапевт Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru назвала два микроэлемента, которые мало у кого на слуху, но играют не последнюю роль в поддержке иммунитета. Этими витаминами оказались цинк и кверцетин.

— Цинк называют «элементом красоты». Он участвует в регуляции жирового и углеводного обмена, способствует заживлению ран, нормализации работы нейронов головного мозга. Кроме того, он стимулирует работу иммунной системы, — отметила Чиркова.

По словам терапевта, кверцетин снижает проницаемость капилляров, а также уменьшает склонность к тромбообразованию и улучшает эластичность эритроцитов. Причем эффект усиливается, если дополнить кверцетин аскорбиновой кислотой.

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