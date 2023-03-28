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НовостиДом. Семья28 марта 2023 16:34

Ихтиологов удивило нашествие раков в реке Обь в Новосибирске

По мнению экспертов, их скопление могло вызвать всего несколько причин
Надежда КАСЬЯНОВА
Ихтиологов удивило нашествие раков в реке Обь.

Ихтиологов удивило нашествие раков в реке Обь.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ихтиологов удивило нашествие раков в реке Обь в Новосибирске. На днях превосходным уловом в соцсетях похвастался местный житель, заявив, что поймал их недалеко от Бугринского моста. И это в марте, когда раки только-только начинают просыпаться и выбираться из своих норок глубоко в иле.

Как сообщила КП-Новосибирск ихтиолог Елена Ядренкина, раки без крайней необходимости не перемещаются на участки с открытой водой, где могут стать легкой добычей. Спровоцировать их скопление в одном месте могло не так много причин. Одна из них — изменение в газовом режиме водоема.

Также Ядренкина отметила, что еще одной причиной могло стать большое количество мертвой рыбы, на которую они и сбежались. Причем скопление дохлой рыбы в весенний период совершенно нормальное явление, характерное для всех водоемов Западной Сибири.

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