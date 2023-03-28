Под Новосибирском психоневрологический интернет заподозрили в сливе отходов в Караканский бор

Эксперты Минприроды взяли пробы. Фото: Евгений Шестернин

Новосибирцы заподозрили Завьяловский психоневрологический интернат в сливе отходов в Караканский бор, вблизи которого расположено учреждение. По словам местных, они видели, как жидкие отходы вывозят с территории интерната, а потом сливают в лесу. Об этом сообщил глава регионального Минприроды Евгений Шестернин.

— В министерство поступила жалоба на Завьяловский психоневрологический интернат. Сотрудники министерства сегодня взяли пробы для анализа. Смирившийся с таянием сугроб с раздвоенной мусорной личностью — не показатель, — отметил Шестернин.

Он выразил надежду, что история с третьей психологической больницей, которая сливала отходы в реку Нарниста не повторится.

Напомним, что на ржавую воду в реке Нарниста в конце прошлого года обратили внимание местные жители. После экспертизы оказалось, что вода загрязнена хозяйственно-бытовыми сточными водами. Под подозрение в сбросе отходов тогда попали четыре предприятия.

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