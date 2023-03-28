В Новосибирске Chevrolet сбил 53-летнюю женщину на «зебре»

Пострадавшую женщину госпитализировали. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске Chevrolet сбил пожилую женщину, когда та переходила дорогу по «зебре». ДТП произошло сегодня утром, 28 марта.

— 39-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Cruze двигался по улице Сакко и Ванцетти в сторону улицы Бориса Богаткова. Напротив дома № 27/3 по улице Кирова он сбил человека, который переходил дорого в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшей оказалась 53-летняя женщина. Его доставили в больницу с различными травмами.

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