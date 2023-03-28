Новосибирцы заметили в Оби странный предмет, похожий на боевую гранату

Похожий на боевую гранату предмет заметили в реке Обь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Странный предмет, по внешнему виду похожий на боевую гранату, заметили в реке Обь. Он просто плыл по течению, не уходя под воду.

Публикация появилась в группе «АСТ-54».

− Предмет, схожий с гранатой Ф-1, поплыл в сторону Октябрьского моста, − написал автор поста.

Ф-1 – это ручная противопехотная оборонительная граната. Ее масса составляет 0,6 килограмма. Именно на этом факте акцентировали внимание местные жители. Ведь граната массой 600 граммов сразу бы опустилась на дно, а не держалась у поверхности.

Странный объект плыл по течению. Фото: скриншот / АСТ-54

В комментариях новосибирцы предположили, что это скорее всего страйкбольная граната, сделанная из пластика. Такие используют во время игры для имитации военных действий.

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