В Новосибирске слесаря-сантехника убило током при проведении работ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске до суда дошло уголовное дело, возбужденное после гибели слесаря-сантехника. Ответственность за случившееся понесет инженер-энергетик. Его обвинили в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

– В мае 2022 года слесарь-сантехник выполнял работы по устранению течи водонагревателя в помещении учреждения. Инженер, нарушив требования безопасности труда, допустил наличие электрического кабеля, у которого не были изолированы токоведущие части. Они находились в зоне досягаемости слесаря-сантехника, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Из-за чего работника ударило током. Он погиб на месте от полученных повреждений.

Дело по существу рассмотрят в Заельцовском районном суде.

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