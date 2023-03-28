В мэрии Новосибирска посоветовали дорожникам отказаться от «Бионорда»

Новосибирским дорожникам посоветовали отказаться от обработки дорог «Бионордом» весной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирским дорожникам посоветовали отказаться от обработки дорог «Бионордом» весной. С таким призывом на аппаратном совещании во вторник, 28 марта, выступил первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов.

Чиновник обратился к начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константину Васильеву. Он попросил донести до ДЭУ города, что не стоит использовать «Бионорд» в период активного таяния снега. По словам Олега Клмешова, реагент может создать лишнюю сырость на дорогах.

Он отметил, что противогололедный реагент можно использовать в редких случаях. Так же, как и пески дробления горных пород.

Первый вице-мэр Новосибирска добавил, что снег с территорий, где возможны подтопления, необходимо вывести в ближайшее время.

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