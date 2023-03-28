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НовостиОбщество28 марта 2023 5:33

В мэрии Новосибирска посоветовали дорожникам отказаться от «Бионорда»

Реагент может создать лишнюю сырость
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирским дорожникам посоветовали отказаться от обработки дорог «Бионордом» весной.

Новосибирским дорожникам посоветовали отказаться от обработки дорог «Бионордом» весной.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирским дорожникам посоветовали отказаться от обработки дорог «Бионордом» весной. С таким призывом на аппаратном совещании во вторник, 28 марта, выступил первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов.

Чиновник обратился к начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константину Васильеву. Он попросил донести до ДЭУ города, что не стоит использовать «Бионорд» в период активного таяния снега. По словам Олега Клмешова, реагент может создать лишнюю сырость на дорогах.

Он отметил, что противогололедный реагент можно использовать в редких случаях. Так же, как и пески дробления горных пород.

Первый вице-мэр Новосибирска добавил, что снег с территорий, где возможны подтопления, необходимо вывести в ближайшее время.

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