В Новосибирске отловили 665 бездомных собак за 2022 год.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За 2022 год центр по проблемам домашних животных отловил 665 беспризорных собак. Эти данные КП-Новосибирск назвали в мэрии города.
– Рекордсменами по количеству отловленных животных стали Ленинский, Кировский и Октябрьский районы. Там поймали 146, 116, и 103 собаки соответственно. Меньше всего в центр обращались жители Железнодорожного района, в котором нашли всего 5 собак, - следует из информации мэрии.
Каждое бездомное животное диагностируют, а после вакцинируют от бешенства. Перед тем как отпустить, собак стерилизуют и чипируют, вставляя им в ухо цветную бирку.
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