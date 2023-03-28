В Новосибирской области за растрату на 62 млн осудят главу сельсовета. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении главы одного из сельсоветов Чановского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по части 2 статьи 286 УК РФ.

– Следствие установило, что в 2018 году глава сельсовета, превысив должностные полномочия, незаконно подписал акты приемки выполненных работ по договору с одним из ООО на реконструкцию насосно-фильтровальной станции в одном из сел Чановского района. В документы включили недостоверные сведения об объёмах выполненных работ, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Также в документацию включили ложные сведения о поставленном оборудовании по несуществующему контракту. А еще внесли данные о повышенном коэффициенте при стройработах. Это повлекло растрату средств из бюджета на сумму более чем 62 млн рублей.

Следствие собрало достаточно доказательств по делу. Обвинительное заключение утвердили в прокуратуре. Дело по существу рассмотрят в суде.

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