В Новосибирске похолодает до -10 градусов в последние дни марта

В Новосибирске похолодает до -11 в последний день марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирские синоптики сообщили о резком похолодании в конце марта. На 29 марта метеорологи прогнозируют температуру до +13. А на следующий день, 30 марта, резко похолодает: температура опуститься ниже -10 градусов.

– Ночью 31 марта температура опустится до -11 градусов, а днём - до -5, - говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В субботу, 1 апреля, ночью будет еще холоднее – до - 13 градусов.

По данным сайта «GISMETEO», это последний «скачок» вниз, дальше тепло постепенно будет приходить в Новосибирск.

Уже со 2 апреля дневная температура перестанет опускаться ниже 0 градусов. Об этом сообщает Сервис «Яндекс-Погода». Во вторник, 4 апреля, столбик термометра покажет +8 градусов днём.

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