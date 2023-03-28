В Новосибирске начали эвакуировать машины, припаркованные у кинотеатра «Аврора»

Машины начали эвакуировать с 27 марта. Фото: АСТ-54.
В Новосибирске начали эвакуировать автомобили, припаркованные возле кинотеатра «Аврора» на проспекте Карла Маркса.
— Они еще с зимы повадились парковаться на газонах, велодорожке и тротуаре. Сейчас грязь колесами развозят по тротуару. Где ГИБДД и штрафы за парковку? — задавались вопросами подписчики группы «АСТ-54».
На недобросовестных автовладельцев, которые оставляют там свои машины, жаловались еще с января. Это не только мешало пешеходам ходить, но и перегораживает подъезд к кинотеатру машин скорой помощи, полиции и пожарных.
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