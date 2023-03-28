Военнослужащий из Новосибирской области Вячеслав Щербинин погиб в зоне СВО.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В зоне спецоперации погиб военнослужащий из Новосибирской области Вячеслав Щербинин. О гибели сибиряка, уроженца Куйбышевского района региона, сообщили в местной администрации.
– 7 февраля 2023 года Вячеслав Васильевич Щербинин геройски погиб при выполнении боевых задач, – говорится в официальном сообщении администрации Куйбышевского района НСО.
Власти уточнили, что родился Вячеслав в 1976 году. Был общительным и отзывчивым человеком.
Простятся с военнослужащим 28 марта с 10 до 12:00 в Спасском Соборе Куйбышева. Похоронят сибиряка в полдень, уточнили в администрации.
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