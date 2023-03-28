«Лает, прыгает, покусывает»: новосибирцы пожаловались на агрессивного бойцовского пса, пугающего прохожих

В Новосибирске пес бойцовской породы, бегающий по улице, пугает прохожих. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новосибирска напуганы бойцовским псом, бегающим во дворе на Оловозаводской улице. По словам горожан, собака ведет себя агрессивно.

– Гавкает, кидается на прохожих, загнал детей на лестницу-тренажер. Кому -то удавалось незаметно пройти мимо возбужденного пса, а других он пугал, гавкая, прыгая и покусывая, – написали новосибирцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, пса пытались отогнать шокером. Но животное звук прибора наоборот раззадорил.

Новосибирцы возмутились поведением хозяина, выпустившего пса на самовыгул. Горожане добавили, что обратились в службу по отлову собак.

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