Страшнее Чикатило: маньяка, изнасиловавшего 6 детей в Новосибирске, судят за убийства

Маньяка, изнасиловавшего 6 детей в Новосибирске, судят за убийства. Фото: СУ СК РФ по Якутии

В якутском Ленске начался суд на 62-летним маньяком Андреем Бараусовым, который насиловал и убивал женщин и девочек. Всего на счету душегуба 16 жертв, выжить удалось только 9 из них. Кровавый след Бараусов оставил и в Новосибирске, изнасиловав 6 девочек. Все они выжили.

По сообщению КП-Якутск, орудовал Бараусов в Ленске в 80-90-е годы. За это время ему удалось расправиться с 5 девочками и 2 женщинами, еще 2 девочкам и женщине удалось выжить. В конце 90-х его эпатировали в Алтайский край и отправили в колонию для особо опасных преступников на 18 лет. Следствию удалось связать с Бараусовым только 2 убийства. Смерти остальных жертв маньяка остались не раскрыты на долгие годы.

После отсидки Браусов сначала жил в Алтайском крае, а потом перебрался в Новосибирскую область, где изнасиловал еще 6 детей. За эти преступления его приговорили к 18 годам колонии. 5 убийств в Ленске так и остались не доказанными.

Раскрыть их удалось благодаря милиционеру Виталию Егорову, который был в оперативно-следственной группе, поймавшей маньяка впервые. Егоров ушел на пенсию, когда Бараусов еще сидел. Когда же он узнал, что маньяк вышел, начал писать в алтайскую полицию, предупреждая об опасном преступнике на свободе. Однако ответа мужчина не добился. Тогда Егоров не знал, что Бараусов перебрался в Новосибирскую область, где продолжил свое кровавое дело.

— Если бы алтайские полицейские хотя бы сообщили мне, что Бараусов выехал в Новосибирск, я бы постарался предупредить новосибирских полицейских, чтобы предотвратить преступления, — рассказал Егоров.

Егоров написал еще два письма: Бастрыкину в СКР и уполномоченному по правам человека России Анне Кузнецовой. В них он рассказал, что в 90-х Бараусов признался в убийстве еще пяти человек, но доказать это не смогли, поэтому осудили маньяка только за две смерти.

Бастрыкин отреагировал мгновенно и поручил возобновить расследование старых уголовных дел.

Сейчас якутский Чикатило отбывает срок за изнасилованных в Новосибирске детей. По словам бывшего начальника розыска в Ленском РОВД Владислава Пшенникова, Бараусову в ленских преступлениях посоветовал сознаться адвокат.

В прошлом году Бараусов заключил досудебное соглашение со следствием. Только после подписания прокурором соглашения он начал рассказывать, как убивал детей и женщин в Ленске. Он признался во всех ранее недоказанных эпизодах преступлений.

— Думаю, что за эти преступления ему больше не дадут. Он и так сейчас отбывает 18-летний срок. Наверняка его адвокат посоветовал ему признаться во всем, пообещав, что тот большего срока не получит. Если бы была смертная казнь, изворачивался бы. Они боятся смерти. Но кто его расстреляет? — заключил Пшенников.

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