Сибирячке, насмерть сбившей фельдшера «скорой» на трассе, дали условный срок

Сибирячке, сбившей фельдшера, дали условный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алтайском крае суд поддержал апелляцию с просьбой смягчить наказание жительнице Барнаула, сбившей насмерть на трассе фельдшера скорой помощи. Трагедия случилась в октябре 2021 года: медики приехали на другое ДТП, но, когда фельдшер пошла к разбитой машине, ее на большой скорости сбила машина. 66-летняя женщина скончалась на месте.

В прокуратуре сообщали, что машина ехала с превышением скорости, и водитель не стала сбрасывать ее, даже подъезжая к месту другого ДТП, где стояли спецмашины с включенными «мигалками».

— Проявляя преступную неосторожность, не снизила скорость движения своего автомобиля, не обеспечила безопасность выполняемого манёвра, выехала за пределы проезжей части, — цитирует ведомство издание Аmic.ru.

Водительницу приговорили к трем годам колонии-поселения, но суд апелляционной инстанции наказание постановил считать условным.

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