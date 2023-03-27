В Новосибирске рецидивист ограбил 81-летнюю пенсионерку

Сибиряку грозит до 4 лет за грабеж.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске 35-летний рецидивист ограбил 81-летнюю пенсионерку. Сибиряк вырвал из рук женщины сумку и сбежал. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.
— Подозреваемым оказался житель Барабинска, ранее привлекавшийся за грабеж. Его задержали по месту жительства. Выяснилось, что сумку мужчина выбросил, а похищенные деньги потратил на личные нужды, — рассказали в региональном МВД.
Дело возбудили по статье за грабеж. Подозреваемого на время следствия отправили в СИЗО. Ему грозит до 4 лет колонии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер