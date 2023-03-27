«Заступился за собачку»: в Новосибирске жена пырнула мужа в живот во время ссоры

Супруге грозит до 10 лет за причинение тяжкого вреда здоровью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в одном из домов по улице Кропоткина ссора из-за пакостливой собаки переросла в поножовщину. ЧП произошло накануне ночью.

Как рассказал КП-Новосибирск источник, когда подвыпившие супруги вернулись домой, оказалось, что собака за время их отсутствия напакостила. Женщине это не понравилось.

— Муж и жена устроили бой из-за собачки. Та напакостила в квартире. Жена потребовала избавиться от нее, а муж за собачку заступился. В итоге — ножевое, — пояснил источник.

25-летний муж попал в больницу с ножевым в живот, а 32-летнюю супругу задержали. По данным регионального МВД, дело возбудили по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Супруге избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде. Ей грозит до 10 лет колонии.

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