«Мешала работе, приставала к врачам»: в Новосибирске пьяная женщина устроила дебош в поликлинике

Пьяную хулиганку выставили из поликлиники на проспекте Дзержинского в Новосибирске.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Пьяную хулиганку выставили из поликлиники на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Бойцы ГБР агентства «Гвардия» приехали в медучреждение вечером 25 марта. Работники больницы жаловались на пьяную нарушительницу порядка.
- Бойцы просто вывели женщину на улицу и отправили домой. Передавать сотрудникам полиции не стали, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе агентства. - Она мешала работе, приставала к врачам.
Если бы бойцы вызвали полицию, дебоширку привлекли бы за мелкое хулиганство.
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