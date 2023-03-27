«Мешала работе, приставала к врачам»: в Новосибирске пьяная женщина устроила дебош в поликлинике

Пьяную хулиганку выставили из поликлиники на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пьяную хулиганку выставили из поликлиники на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Бойцы ГБР агентства «Гвардия» приехали в медучреждение вечером 25 марта. Работники больницы жаловались на пьяную нарушительницу порядка.

- Бойцы просто вывели женщину на улицу и отправили домой. Передавать сотрудникам полиции не стали, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе агентства. - Она мешала работе, приставала к врачам.

Если бы бойцы вызвали полицию, дебоширку привлекли бы за мелкое хулиганство.

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