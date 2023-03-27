В Дзержинском районе Новосибирска появятся новые остановки

Новые остановочные пункты появятся в Дзержинском районе Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые остановочные пункты появятся в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщили в мэрии города.

Речь идет об остановках «Ул. Доватора». Их введут в эксплуатацию в среду, 29 марта.

После обновления остановочные пункты будут располагаться на новом месте. Так, по нечетной стороне остановку поставят в районе здания на Доватора, 25. По четной стороне − в районе частного жилого дома на Доватора, 80.

− Новые остановки оборудованы для посадки-высадки пассажиров троллейбусных маршрутов № 7, 22, 36, автобусных маршрутов № 30, 95, 98 и маршрутных такси № 18, 19, 24, 51, − уточнили в мэрии Новосибирска.

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