Улицу Немировича-Данченко в Новосибирске сузили на семь метров

На улице Немировича-Данченко ввели временное ограничение движения транспорта.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В понедельник, 27 марта, на улице Немировича-Данченко ввели временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Как уточнили в муниципалитете, улицу сузили на семь метров. Участок перекрыли в районе административного здания № 104.
Связано это с аварийным ремонтом теплотрассы. Ограничение будет действовать по 5 апреля.
Водителей призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
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