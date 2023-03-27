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НовостиОбщество27 марта 2023 7:45

Улицу Немировича-Данченко в Новосибирске сузили на семь метров

Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы
Анастасия ХРОМЫХ
На улице Немировича-Данченко ввели временное ограничение движения транспорта.

На улице Немировича-Данченко ввели временное ограничение движения транспорта.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 27 марта, на улице Немировича-Данченко ввели временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Как уточнили в муниципалитете, улицу сузили на семь метров. Участок перекрыли в районе административного здания № 104.

Связано это с аварийным ремонтом теплотрассы. Ограничение будет действовать по 5 апреля.

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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