В Новосибирске за последнюю неделю выросла заболеваемость ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области растет заболеваемость ОРВИ. Об этом на оперативном совещании в правительстве сказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов. По его данным, показатель заболеваемости по региону за неделю вырос на 9%.

- В Новосибирске заболевших 13 019 человек. Это больше предшествующей недели на 10%, - уточнил Щербатов.

Глава Роспотребнадзора добавил, что также за неделю в НСО выявили 26 заболевших гриппом и 748 зараженных коронавирусом.

По данным мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в детских садиках города на карантин из-за ОРВИ закрыли 45 групп. По словам главы города, необходимо соблюдать меры профилактики.

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