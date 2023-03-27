Ударил по голове и убежал: житель Новосибирска избил бармена и украл алкоголь на 4 тысячи

Житель Новосибирска ударил бармена по голове и украл алкоголь на 4 тысячи. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске посетитель бара на Линейной решил не платить за алкоголь. Он схватил упаковку спиртного и попытался уйти, не рассчитавшись. Бармен хотел остановить злоумышленника. За это получил по голове. Об инциденте, который произошел 11 марта, рассказали в ГУ МВД по НСО в понедельник, 27 марта.

– Заявитель сообщил, что неизвестный похитил из заведения алкогольную продукцию. Продавец попытался остановить злоумышленника, но мужчина ударил его по голове и скрылся. Общая сумма ущерба составила 4 тысячи рублей, - говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Полицейские установили и задержали грабителя. Оказался им 36-летний новосибирец, житель Заельцовского района города. Ранее он не был судим.

На мужчину возбудили уголовное дело за грабеж. Он сейчас под подпиской о невыезде.

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