Новосибирцы пожаловались на плохую уборку мусора в ЖК в Кировском районе

В Новосибирске жители ЖК в Кировском районе пожаловались на плохую уборку мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Новосибирска жители ЖК пожаловались на управляющую компанию, которая не справляется с уборкой мусора. Об этом они сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как говорят местные жители, они регулярно платят за вывоз мусора, но с начала зимы вокруг контейнера, который стоит на подъезде к дому, копится мусор. Образовавшиеся горы вываливаются из контейнера. Бутылки, пакеты и пищевые отходы разбросаны по улице.

По словам жильцов, обращения в управляющую компанию не дают результатов.

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