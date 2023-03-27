Новосибирцы пожаловались на плохую уборку мусора в ЖК в Кировском районе

В Новосибирске жители ЖК в Кировском районе пожаловались на плохую уборку мусора.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировском районе Новосибирска жители ЖК пожаловались на управляющую компанию, которая не справляется с уборкой мусора. Об этом они сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как говорят местные жители, они регулярно платят за вывоз мусора, но с начала зимы вокруг контейнера, который стоит на подъезде к дому, копится мусор. Образовавшиеся горы вываливаются из контейнера. Бутылки, пакеты и пищевые отходы разбросаны по улице.
По словам жильцов, обращения в управляющую компанию не дают результатов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер