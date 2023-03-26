В Новосибирске женщина избила подругу и оставила умирать

Дело рассматривалось в Кировском районном суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске женщина избила подругу и бросила умирать в сарае. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда.

- В июле 2022 года женщины находились пьяные во дворе дома. Подсудимая начала избивать подругу из-за личной неприязни. Она ударила ее не менее 13 раз по разным частям тела. После толкнула в сарай, и ушла, - говорится в сообщении. – Женщина умерла.

Было возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Подсудимую приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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