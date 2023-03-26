На проспекте Дзержинского провалился асфальт. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске провалился асфальт на проспекте Дзержинского. ЧП произошло в около дома № 42. Пост об этом появился в группе «АСТ-54».
- Коммунальные службы, кроме установки красно-белой ленточки, ничего не делают! – возмущается автор.
На кадрах видно, что яма просто огорожена лентой. Сколько дырку не заделывают неизвестно.
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