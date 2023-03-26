В Новосибирске потеплеет до +10 на последней мартовской неделе

В городе потеплеет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске потеплеет в начале недели. По данным сервиса «Яндекс. Погода» днем температура воздуха в среднем составит +8…+9 градусов. Ближе к ночи температура воздуха опустится до +1…+3 градусов.

Самый теплый день по данным сервиса «Gismeteo» ожидается 29 марта, в среду. Днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

К концу недели в городе резко похолодает до – 10 градусов.

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