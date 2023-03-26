В Новосибирске сап-серферы прокатились на льдине по Оби: показываем, как это было

Сап-серферы были хорошо экипированы. Фото: vk.com/supboard_nsk

В Новосибирске сап-серферы прокатились на льдине. На Обь они вышли сегодня днем 26 марта.

- Это был тренировочный заплыв на веслах. Мы на лодках и на сап-бордах открывали сезон. На льдине у нас был пикник, - рассказал КП-Новосибирск Валентин Зюк, сап-серфер.

Мужчина отметил, что это не ради эпатажа. Такие тренировки обычное дело для любителей сапов.

- Мы были в гидрокостюмах, жилетах. В плане безопасности никаких нарушений нет, - уточнил Валентин. – Все спортсмены и все отдают себе отчет в том, что делают.

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