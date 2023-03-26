Дополнительные маршруты начнут ездить с 1 апреля. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирской области введут 5 дополнительных электричек с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте «Экспресс-пригород».

- №6353 Новосибирск-Главный – Коченево (отправление в 13:01, прибытие в 14:13);

- № 6311 Новосибирск-Главный – Коченево (отправление в 10:42, прибытие в 11:54);

- №6354 Коченево – Новосибирск-Главный (отправление в 12:50, прибытие в 14:01);

- №6316 Коченево – Новосибирск-Главный (отправление в 15:46, прибытие в 16:57);

- №6320 Дупленская – Новосибирск-Главный (отправление в 19:37, прибытие в 21:24).

Ввод дополнительных электричек связан с переходом на летнее время работы. Как уточняется на сайте «Экспресс-пригорода» с 10 апреля будут отменены некоторые коротки остановки в электричках дальнего следования.

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