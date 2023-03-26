Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 марта 2023 12:51

«У нас пациент на кислороде»: в Новосибирске в снегу застряла машина скорой помощи с тяжелым пациентом

Водителю пришлось откапывать ее
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Водитель откапывал машину. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

Водитель откапывал машину. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске в снегу застряла машина скорой помощи с тяжелым пациентом. Пост об этом появился в группе «АСТ-54».

- На улице Кедровой у дома №226 застрял автомобиль скорой помощи с тяжёлым пациентом внутри. Он у нас на кислороде, - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что колеса машины застряли в грязи и он не смог выехать. Водителю пришлось брать лопату и откапывать авто.

- Просим принять меры, - просит о помощи автор ролика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber