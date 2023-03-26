«У нас пациент на кислороде»: в Новосибирске в снегу застряла машина скорой помощи с тяжелым пациентом

Водитель откапывал машину. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске в снегу застряла машина скорой помощи с тяжелым пациентом. Пост об этом появился в группе «АСТ-54».

- На улице Кедровой у дома №226 застрял автомобиль скорой помощи с тяжёлым пациентом внутри. Он у нас на кислороде, - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что колеса машины застряли в грязи и он не смог выехать. Водителю пришлось брать лопату и откапывать авто.

- Просим принять меры, - просит о помощи автор ролика.

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