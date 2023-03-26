Тепло ли тебе девица? В Новосибирске ожидается резкое похолодание в конце марта

В Новосибирске похолодает к концу недели.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
В Новосибирск придет резкое похолодание к концу последней мартовской недели.
Как сообщает сайт «Gismeteo» одним из холодных дней будет в пятницу 31 марта. Ночью столбики термометров опустятся до -9 градусов. Днем температура поднимется до -1 градуса.
По сообщению сервиса «Яндекс. Погода» в четверг 30 марта похолодает до -9, а ночью 31 марта температура воздуха опустится до -10 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью до 3 метров в секунду.
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