Тепло ли тебе девица? В Новосибирске ожидается резкое похолодание в конце марта

В Новосибирске похолодает к концу недели. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Новосибирск придет резкое похолодание к концу последней мартовской недели.

Как сообщает сайт «Gismeteo» одним из холодных дней будет в пятницу 31 марта. Ночью столбики термометров опустятся до -9 градусов. Днем температура поднимется до -1 градуса.

По сообщению сервиса «Яндекс. Погода» в четверг 30 марта похолодает до -9, а ночью 31 марта температура воздуха опустится до -10 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью до 3 метров в секунду.

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