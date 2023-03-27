Полмиллиона просмотров за 2 дня: жительница Новосибирска покорила соцсети клипом в поддержку участников СВО

Сибирячка написала песню в поддержку участников СВО и их родных. Фото: предоставлено Аллой Красюк

Жительница Новосибирска Алла Красюк выпустила клип на свою песню «Когда ты вернешься домой», посвященной защитникам России. За несколько дней клип набрал полмиллиона просмотров и попал в патриотические паблики во «ВКонтакте».

- Я с детства писала стихи и пела в хоре. Свою профессию связала с индустрией красоты, а после — с психологией. Но детская мечта не отпускала, я вернулась к урокам вокала, стала писать песни и участвовать в конкурсах и концертах, - рассказала КП-Новосибирск Алла Красюк.

Дочка помогла женщине вернуться к написанию песен. Фото: Предоставлено Аллой Красюк

В ноябре 2022 года Алла Красюк выступила на благотворительном концерте в поддержку семей военнослужащих 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, погибших в ходе СВО, организованном Ольгой Тимофеевой при поддержке Союза десантников Сибири и «Спортивного братства». Вскоре после концерта Алла написала песню «Когда ты вернешься домой».

- Я очень переживала за своих своих близких, солдат и офицеров, когда они не выходили на связь. Была потрясена до глубины души, увидев горе и слезы в глазах жен и матерей, потерявших своих родных на СВО. Песня была написана на одном дыхании, - призналась Алла Красюк. - Я мечтала, чтобы песня дошла до ребят, которые защищают нашу Родину и была бы им поддержкой и опорой. Мы с ними — любим, ждем и молимся за них.

Клип Аллы Красюк - «Когда ты вернешься домой» был опубликован в начале марта. За два дня он набрал более полумиллиона просмотров в соцсетях. Певица стала получать сотни отзывов от участников СВО и их близких. Люди писали о том, как им необходима такая поддержка. Они нашли в песне радость и светлые чувства.

Певица поблагодарила всех, кто помог сделать хит: преподавателя по вокалу Веронику Назаренко, аранжировщика Романа Селиверстова, звукорежиссера Александра Митиса, оператора и монтажера Андрея Неустроева, пресс-службу Троице-Владимирского собора Новосибирска.

- Несколько дней я просто рыдала от того, что писали ребята с линии соприкосновения. Сейчас каждый помогает, чем может. Я рада поддерживать их моральных дух. Буду работать дальше над новыми песнями и поддерживать наших защитников — к победе с Богом!, - призналась Алла Красюк.

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