Новосибирцы массово рассылают видео с лосем в Академгородке: рассказываем, наш ли он

Видео завирусилось в соцсетях. Фото: скриншот из видео телеграм-канала t.me/romashki_i_krapivy

Новосибирцы массово рассылают видео с лосем в Академгородке. Ролик появился в телеграм-канале одной из жительниц города.

- Коллега прислал. В Академгородке сегодня было явление ласкового, почти ручного лося, - пишет женщина.

Но спешим вас разочаровать. Это видео двухлетней давности и место действия – Томск.

- Ролик сняли в другом городе давно, - подтвердили КП-Новосибирск в пресс-службе Минприроды НСО.

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